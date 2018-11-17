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Дефо присвоили рыцарский титул, и он посвятил его умершему в 6 лет от рака фанату «Сандерленда»

Дефо присвоили рыцарский титул, и он посвятил его умершему в 6 лет от рака фанату «Сандерленда»
Eurosport

36 мин. назад

Футболист с самым большим сердцем.

16 ноября Джермейн Дефо пополнил ряды британских футболистов с престижным титулом «сэр».

Нападающего наградили OBE – Орденом британской империи – за деятельность в благотворительной сфере. Форвард занимается фондом, который оказывает помощь бездомным и больным детям Великобритании.

«За это я благодарю многих – маму, сестру, людей, занятых моим фондом, волонтеров. И я хочу посвятить этот невероятный день и эту награду моему маленькому другу Брэдли, все знают, какие отношения нас связывали. Мне вручили Орден за заслуги моего фонда, но на самом деле всего этого бы не случилось без наших с ним особых взаимоотношений. Я до сих пор переживаю, у меня остались воспоминания о Брэдли. Получая награду, я чувствую себя несколько лучше», – цитирует Sky Sports речь Дефо на церемонии.

Дефо [на тот момент – футболист «Сандерленда»] и Брэдли Лоури. Мальчик погиб от лейкемии летом 2017 года.

  • Мужчина основал благотворительный фонд в 2010 году.
  • Это произошло после урагана на Сент-Люсии – одном из Карибских островов, откуда родом бабушка и дедушка Дефо.
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