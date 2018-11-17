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Футболист «Челси» Эден Азар: «Даже если год вышел у меня очень хорошим, я не заслужил «Золотой мяч»
Бельгиец самокритичен.
Полузащитник «Челси» Эден Азар оценил шансы не получение «Золотого мяча» в 2018 году.
«Даже если год вышел у меня очень хорошим, не нужно впадать в эйфорию. Я не заслужил «Золотой мяч». Думаю, есть футболисты, которые играли лучше. Модрич? С августа-сентября он играет не так хорошо. Если взять начало сезона, то я бы назвал Мбаппе», – цитирует Ouest-France.
- Обладателя «Золотого мяча»-2018 назовут 3 декабря.
- Азар попал в расширенный список претендентов на приз лучшему игроку мира.
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