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Златан Ибрагимович: «Все критики Поля Погба должны заткнуться и заняться своим делом»

Ибрагимович: «Все критики Погба должны заткнуться»
Eurosport

56 мин. назад

Шведский король поддержал бывшего одноклубника.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о критике в адрес полузащитника «МЮ» Поля Погба.

«Вся эта критика Погба становится уже смешной. Каждый винит Поля в чем-то. Кто-то перешел дорогу на красный свет – виноват Погба, прокол колеса – виноват Погба, что-то пошло не так – виноват Погба. Мне кажется, они просто хотят внимания.

Им следует расслабиться и посмотреть на самих себя, особенно бывшим игрокам. Пусть они спросят себя: «А что я делал, когда играл?». Я играл против них – они были не лучше. Им платят за разговоры, внимание, но нужно говорить о фактах», – цитирует Златана FourFourTwo.

  • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.
  • В АПЛ за 11 матчей француз настрелял три гола, в Лиге чемпионов – два в четырех играх.
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