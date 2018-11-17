Директор «Арсенала»: «Мы знаем о проекте Суперлиги, но никаких договоренностей нет»

Директор «Арсенала» Рауль Санльеи прокомментировал создание ведущими клубами Европы нового турнира – Суперлиги.

«Мы должны быть уверены, что «Арсенал» всегда находится в центре того, что может произойти в будущем. Создание Суперлиги не произойдет в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потому что сейчас у нас есть соглашение с УЕФА. Но что нас ждет в будущем, я не знаю.

Мы должны быть в курсе и решить, стоит ли двигаться в этом направлении. В Football Leaks все объяснено так, что может показаться, будто мы делаем какие-то тайные вещи, но в этом нет ничего секретного. В документе, где упоминается «Арсенал», представлена «Барселона». Но там нет подписей, в чем я могу заверить вас, потому что это проект», – цитирует Санльеи FourFourTwo.

По предварительному соглашению между клубами Лига чемпионов перестала бы существовать с 2021 года.

В новый турнир попадут 11 клубов, которые войдут в состав на 20 лет. Еще пять клубов планируются в качестве приглашенных гостей.

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