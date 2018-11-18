Уэйн Руни мог стать равным Криштиану Роналду. Но запустил себя и потерял злость

В ночь с четверга на пятницу социальные сети лопались от красивых коллажей и трогательных постов в честь Уэйна Руни. Уаззу специально вызвали в сборную Англии впервые за почти два года, чтобы трогательно выпустить на замену и собрать умиленные реакции. Руководство сборной и Гарет Саутгейт как будто чувствовали: эту ностальгию нужно возродить на еще один вечер.

Руни не просто мощнейший бомбардир и один из супергероев английского футбола в XXI веке. Он еще и олицетворял собой те команды, которых больше не было. Для «Манчестер Юнайтед» это личная армия Ферги, которая подминала всех соперников на острове. Для сборной Англии – звездное золотое поколение, которое подарило самым капризным болельщикам не трофеи, а разочарование.

Он вышел на поле «Уэмбли» и лишний раз напомнил всем, что те команды давно ушли в прошлое. Патрис Эвра снимает видео про любовь к игре, Пол Скоулз бубнит в эфире, Эдвин ван дер Сар руководит «Аяксом». Джеррард и Лэмпард – тренеры, Гари Невилл строчит колонки про Моуринью, Бекхэм поднимает американский футбол.

Руни собрал аплодисменты полупустого «Уэмбли» и уехал развлекать американских фермеров за «Ди Си Юнайтед». От его прощания сквозило неудовлетворенностью: легенде устроили личный трибьют, но гораздо гармоничнее для Уэйна выглядел бы уход после настоящей, большой и важной игры. Матч против США напомнил не только о заслугах Руни, но и о том, чего он не успел сделать.

Уэйн РуниGetty Images

Ему всего 33, хотя легко можно дать все 38. Три-четыре года назад он уже перешел в категорию ветеранов, хотя тридцатилетний рубеж в современном футболе далеко не приговор. Перед матчем на «Уэмбли» Руни разоткровенничался в интервью BBC и рассказал, что он чувствовал, когда перестал попадать в состав Жозе Моуринью в «Юнайтед».

Получилось горько: «Бывают моменты, когда начинаешь сомневаться в себе. Я уверен, что был достаточно хорош, чтобы вернуться в команду, но так и не получил этой возможности. Дошло до того, что мне было стыдно. Я вышел на одну минуту в финале Лиги Европы, то же самое должно было произойти в финале Кубка Лиги с «Саутгемптоном». Это было унизительно».

Эмоции Руни легко понять, но едва ли он прав, намекая на жестокость и неразумные решения тренера. В конце карьеры в «МЮ» Уэйн был максимально непохож на себя в 25, и он изменился в худшую сторону.

Когда 18-летний Шрек пришел в «Юнайтед», его главным качеством была неутихающая злость. Он больше напоминал не добряка с болот, а другого известного персонажа зеленого цвета, потому что от него исходила такая же бешеная агрессия. Все происходило даже слишком быстро: хет-трик в дебюте против «Фенербахче», идеальный союз противоположностей с таким же молодым Роналду, тот самый гол «Ньюкаслу», перед которым Руни обругал судью.

Он не был похож на современных молодых футболистов, которые много говорят о психологических переживаниях и раскручивают собственные бренды. Руни был максимально далек от статуса звезды, он был гением на поле, но обычным человеком в повседневной жизни. Упрямым англичанином ирландского происхождения, который регулярно влипал в передряги и косячил, но искупал все, когда получал мяч и несся к воротам.

Фергюсон часто использовал его на разных позициях, чтобы уместить в одной команде Роналду и Тевеса, а затем Бербатова. При этом сэр Алекс забывал, насколько хорош Уэйн как чистый нападающий – постепенно об этом забыл и сам Руни. В отличие от Марсьяля, который полсезона хандрил из-за перевода на другой фланг, Уэйн играл на обоих краях и в оттяжке – лишь бы у команды все получилось.

Уэйн Руни и Криштиану РоналдуGetty Images

В 17 Руни играл, как взрослый состоявшийся футболист. «Руни – самый большой английский талант, которого я видел с тех пор, как приехал сюда», – сказал Арсен Венгер в 2002-м. В 25 Уэйн вышел на пик и провел лучший сезон в карьере. Он остался единственным лидером «МЮ» в атаке после ухода Роналду и наколачивал еще больше голов, чем раньше. После этого все пошло под откос.

В конце потрясающего сезона-2009/10 Руни получил травму, которая выбила «МЮ» из Лиги чемпионов и испортила Англии чемпионат мира. Всю осень после этого Уэйн не забивал и даже задумался об уходе из клуба. Разгорелся скандал: The Guardian и другие авторитетные газеты взорвали новостью о возможном трансфере Шрека в «Сити», «Реал» и «Барса» тоже следили за ситуацией.

В итоге «МЮ» предложил нападающему мощнейший контракт, и стороны договорились. Руни забил первый мяч с игры в сезоне в первый день нового года и великолепно провел вторую половину. Но именно тогда что-то изменилось. Уэйна мучило чувство вины перед болельщиками, теперь он даже праздновал голы извиняющимся жестом. Впервые в карьере зарплата и личные амбиции вышли для душевного Уаззы на первый план, осадок оставался даже после забитого мяча в финале Лиги чемпионов и рекордного 19-го чемпионства в Англии.

Но окончательно карьера Руни затухла по ходу сезона-2012/13. Фергюсон купил Ван Перси, и голландец стал главной силой команды. Он феерически играл в нападении, а Уэйна отодвинули чуть ли не в центр поля. Руни вроде бы сыгрался с Робином, но снова рассорился с тренером, и был близок к уходу из клуба летом. Но Ферги ушел сам, а Мойес уговорил Руни остаться.

Ему было 28 лет, но уставший золотой мальчик английского футбола уже чувствовал себя ветераном. Возможно, Уэйну стоило перезапустить карьеру: если не в «Сити», то за границей. О нем мечтал и Жозе Моуринью, готовивший тогда «Челси» к очередному чемпионству.

Руни все-таки поработал с португальцем, но это случилось слишком поздно. Каждый следующий тренер отодвигал Уэйна все ближе к центру поля, он растерял скорость, а самое главное – злость. Теперь он действительно напоминал не Халка, а Шрека и часто просто слонялся по полю. Проблески гениальности случались все реже.

Уэйн выдавал точные кроссы через все поле, но не успевал за соперниками и не понимал одноклубников. Его импровизации все реже удивляли защитников. Неразбериха Мойеса и пассивный футбол Ван Гала довершили то, что началось еще при Фергюсоне: самый талантливый английский нападающий последних 20 лет превратился в посредственного полузащитника.

Жозе Моуринью и Уэйн Руни, «МЮ»Eurosport

Моуринью действительно лишил его места в составе, но только после того, как Руни не оставил ему другого выбора своей игрой. Когда команде нужно было нестись в атаку и забивать, Уэйн напоминал участника матча ветеранов, случайно оказавшегося на поле в официальной игре.

Достаточно сравнить, как в 2010-х годах развивались карьеры Руни и Роналду, ведь часто в «МЮ» именно этих талантливых тинейджеров сопоставляли между собой. Криш окончательно закрепился в статусе божества, побил все возможные рекорды, а когда почувствовал возраст, грамотно перестроил игру. При всем этом португалец оставался фанатиком ЗОЖ, следил за собой и не расслаблялся ни на минуту.

Застрявший в «МЮ» Руни стух, потому что добился всего, а новые тренеры только усложняли ему жизнь. Все чаще появлялись фотки с отдыха упитанного бычка, на которых он щеголял пивным брюшком со стаканом пенного в руке. В какой-то момент Уэйн просто отпустил мечту – он был доволен огромной зарплатой, положением в команде и тем, что у него уже получилось.

В результате он оказался недостаточно хорош даже для проблемного «Эвертона» и уехал в MLS. Теперь Уэйн – воспоминание, а насупленный взгляд – единственное, что осталось в нем от рыжего подростка, ставшего сенсацией. Роналду – уникум, поэтому все еще тащит в 33 один из главных европейских клубов. Руни мог делать то же самое, – если бы думал только о футболе и не растерял злость на весь мир.

Другие тексты Василия Легейдо о футболе:

Лукаку меньше забивает и чаще ошибается. Но фанаты зря гонят его из «МЮ»

«Реал» отказался от Конте – и правильно. Иначе клуб предал бы принципы