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Corriere dello Sport: Поль Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Неужели конец эпопеи?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется в «Ювентус».

Француз уже сообщил игрокам итальянской команды о возвращении в Турин. Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Corriere dello Sport. Ранее английские медиа сообщали, что у Погба испортились отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

  • Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в «МЮ» за 105 миллионов евро.
  • В черно-белой форме Поль выиграл четыре чемпионата Италии, два раза Кубок и трижды Суперкубка страны.
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