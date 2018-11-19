Corriere dello Sport: Поль Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется в «Ювентус».

Француз уже сообщил игрокам итальянской команды о возвращении в Турин. Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Corriere dello Sport. Ранее английские медиа сообщали, что у Погба испортились отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего вернулся в «МЮ» за 105 миллионов евро.

В черно-белой форме Поль выиграл четыре чемпионата Италии, два раза Кубок и трижды Суперкубка страны.

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