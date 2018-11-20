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Football Leaks: «МЮ» заплатил «Монако» 4 миллиона евро за несуществующий товарищеский матч

Football Leaks: «МЮ» заплатил «Монако» 4 миллиона евро за несуществующий товарищеский матч
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Новая порция инсайдов про очень хитрые сделки.

«Монако» и «МЮ» замешаны в использовании мошеннической схемы.

Издание Get French Football News со ссылкой на французский Mediapart, публикующий материалы Football Leaks, поделилось очередной порцией компрометирующей информации. В сезоне-2014/15 Радамель Фалькао перешел к манкунианцам на правах годовой аренды с опцией выкупа. Сумма сделки складывалась из двух платежей: 6 миллионов евро + 4 бонусных миллиона в случае, если «Юнайтед» финиширует в топ-4 в сезоне-2014/15.

Эти условия были согласованы в обход правил федерации футбола Франции, поэтому была продумана фейковая схема: англичане выплатили монегаскам 4 млн, если состоится товарищеский матч между клубами. Но платеж был бы актуален, даже если бы он не состоялся – что и произошло.

  • Радамель Фалькао все еще игрок «Монако». Его статистика в Лиге 1 – 4+1.
  • Монегаски занимают занимают предпоследнюю строчку в чемпионате Франции. Как думаешь, вылетят?

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