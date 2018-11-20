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Феллайни: «После дерби между «Сити» и «Юнайтед» не появилась пропасть. Думаю, они проиграют в марте»

Феллайни: «После дерби между «Сити» и «Юнайтед» не появилась пропасть. Думаю, они проиграют в марте»
Eurosport

15 мин. назад

Слово самого преданного самурая Моуринью.

Даже после поражения в манчестерском дерби (1:3) полузащитник «Юнайтед» Маруан Феллайни настроен оптимистично.

«Я не думаю, [что результат манчестерского дерби показал большую пропасть между клубами], помню, что когда только приехал в Англию, здесь существовала «большая четверка». Теперь это топ-6 – с каждым годом эти вещи усложняются. Со следующего года все еще больше поменяется, усложнится – поэтому АПЛ так для всех привлекательна. «Сити» – сильная команда, но я думаю, что они проиграют в ответном матче. Да, они хороши, их футболисты хороши, но победить их вполне реально. Мы один раз проиграли, но у нас есть второй матч. Посмотрим», – приводит слова бельгийца Sky Sports.

  • Летом 2018-го Маруан продлил контракт с «МЮ» до 2020 года.
  • Ответный матч «Манчестеров» состоится 16 марта.
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