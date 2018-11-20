ФА подозревает семью Старриджа в ставке 11 тысяч евро на переход Дэниела в «Интер»

Если все так, то нападающего «Ливерпуля» ждут большие проблемы.

По информации Sky Sports, Старридж в январе 2018 года пренебрег уставом английской футбольной ассоциации, касающимся ставок. В это время Дэниелом активно интересовался «Интер», но в итоге мужчина ушел в аренду до конца сезона в «Вест Бромвич». По мнению чиновников, Дэниел нарушил два пункта правил. Согласно первому, человек, имеющий какое-либо отношение к футболисту, не должен делать ставок. Второе: футболисты не имеют права никому рассказывать о тонкостях этой сферы.

«Ливерпуль» уже выпустил официальное заявление относительно ситуации: «Дэниел категорично заявил, что никогда не имел дела со ставками. Он обещал оказывать любую помощь в ходе расследования».

Дэниел должен ответить на обвинения до 18:00 по местному времени 20 ноября.

Мера наказания в случае, если Старриджа признают выновным, неизвестна.

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