Het Laatste Nieuws: Жозе Моуринью просматривал Алдервейрелда и Витселя на матче сборной Бельгии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил матч Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии.

Португальский коуч просматривал не только защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, к которому давно присматриваются «дьяволы», но и полузащитника «Боруссии» Акселя Витцеля. Моуринью часто практикует просмотр игроков с трибуны, что, по его мнению, эффективнее впечатления по ТВ-картинке, сообщает Het Laatste Nieuws.

Витсель забил 3 мяча и сделал один ассист в 17 матчах за дортмундцев.

До Германии Аксель 2 года пропадал в Китае, а еще до этого 4,5 года отбегал за «Зенит».

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме