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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласился на детектор лжи и соврал, что никогда не ел козявки

Ван Дейк согласился на детектор лжи и соврал, что никогда не ел козявки
Eurosport

1 час назад

Видео, близкое к гениальности.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк попал на детектор лжи к двум малолетним следователям в белых халатах.

Голландец соврал о том, что не ел козявки и не выщипывает брови, но признался, что иногда поет в одиночестве песню из анимационного фильма «Холодное сердце». Все вопросы можно посмотреть в шикарном трехминутном видео.

  • Ван Дейк играет в «Ливерпуле» с января 2018 года. Он перешел к «красным» из «Саутгемптона».
  • Вирджил забил сборной Германии и вывел «оранжевых» в полуфинал Лиги наций.

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