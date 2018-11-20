Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласился на детектор лжи и соврал, что никогда не ел козявки

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк попал на детектор лжи к двум малолетним следователям в белых халатах.

Голландец соврал о том, что не ел козявки и не выщипывает брови, но признался, что иногда поет в одиночестве песню из анимационного фильма «Холодное сердце». Все вопросы можно посмотреть в шикарном трехминутном видео.

Ван Дейк играет в «Ливерпуле» с января 2018 года. Он перешел к «красным» из «Саутгемптона».

Вирджил забил сборной Германии и вывел «оранжевых» в полуфинал Лиги наций.

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