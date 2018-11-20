Фан «Бёрнли» бегает на каждый гостевой матч клуба и к концу сезона собирается преодолеть 3000 миль

Фанат «Бёрнли» Скотт Канлифф посещает все гостевые матчи клуба, но добирается до других городов бегом.

44-летний мужчина придумал RunAway Challenge и собирается посетить таким образом все 19 гостевых матчей. Цель челленджа – собрать деньги для благотворительных организаций клубов АПЛ, которые занимаются улучшением психического и физического здоровья попавших в сложную ситуацию людей. К концу сезона Канлифф рассчитывает пробежать 3000 миль и собрать 10 000 фунтов стерлингов.

«Бег был основной частью моей терапии в преодолении посттравматического стрессового расстройства и депрессии, которые были у меня. Я хочу использовать этот опыт для других людей, и футбол – идеальный способ объединить людей в этом деле», – цитирует Канлиффа BBC.

«Бёрнли» занимает 15-е место в АПЛ-2018/19.

В прошлом сезоне «кларетовые» впервые за полвека вышли в еврокубки.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме