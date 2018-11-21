ESPN: котировки акций «МЮ» обрушились на 340 миллионов евро

Год невезения «дьяволов» продолжается.

21 ноября трейдеры фондовой биржи Нью-Йорка сообщили, что капитализация футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» упала более чем на 300 млн фунтов. ESPN сообщает, что теперь стоимость одной акции равна 18,19 доллара – рекордно низкая цена с октября 2017-го.

Котировки «МЮ» были размещены на американской бирже в августе 2012-го. В августе 2018-го Forbes оценил манкунианцев как один из самых дорогих спортивных клубов – тогда их капитализация была равна 4,8 млрд долларов.

В таблице АПЛ дела тоже идут неважно – восьмая строчка после 12 туров.

Ранее сообщалось, что семейство Глейзеров планирует продать манчестерский клуб. Возможно, саудовцам.

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