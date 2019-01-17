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Экс-тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Я останусь там же, где я всегда был: в футболе топ-уровня»

Моуринью: «Я останусь там же, где я всегда был: в футболе топ-уровня»
Eurosport

17/01/2019 в 20:32Обновлено 18 ч. назад

Португалец ждет предложения от кого-нибудь из грандов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не намерен заканчивать с коучингом на топ-уровне.

«Я хочу тренировать. Я еще очень молод. Пусть я и работаю в футболе уже очень долгое время, но через пару недель мне будет всего 56 лет. Я действительно очень молод.

Я собираюсь остаться там, где я всегда был: в футболе топ-уровня. Я принадлежу к футболу топ-уровня и собираюсь оставаться там же», – приводит слова Моуринью Independent.ie.

  • Жозе был уволен из «МЮ» после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в декабре 2018 года.
  • До «МЮ» португалец работал в «Челси» (дважды), «Реале», «Интере», «Порту», «Лейрии» и «Бенфике».

Погба: «Я наслаждаюсь футболом, мне комфортно. При Моуринью это было непросто»

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