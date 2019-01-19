Сэр Алекс Фергюсон 5 лет занимался ерундой. В 2019-м он взялся за дело и тренирует Сульшера

В мае 2012-го владелец «Уигана» Дэйв Уилан сдал старого приятеля: «После следующего сезона сэр Алекс уйдет на покой. Когда ты так долго находишься на вершине, то постоянно испытываешь нешуточное давление, и это сказывается на здоровье». Тогда Дэйву никто не поверил – «МЮ» царил в АПЛ, а фигура шотландца казалась вечной. Но в мае 2013-го Фергюсон действительно ушел, став послом «Манчестер Юнайтед». За непыльную работу – 20 рабочих дней в год – бывший коуч получает 2,26 миллионов евро в год или 113 тысяч за день в офисе. Работа сэра Алекса заключается в мотивационных выступлениях. Трибуну на разных мероприятиях он делит с известными пенсионерами – например, с Биллом Клинтоном.

Сэр Алекс ФергюсонGetty Images

Другой вид деятельности – выпуск книг. Автобиография вышла еще осенью 2013-го сразу после завершения карьеры тренера. Вторая книга – Leading – в 2015-м. В ней сэр рассуждает о лидерстве. Но это не совсем его работа. За спортсменами и тренерами скрываются писатели-призраки, которые проводят с клиентами кучу интервью, а затем пишут автобиографию от их лица. Вместе с Фергюсоном работал журналист Дэвид Мик, написавший книги за всех тренеров «МЮ», начиная с сэра Мэтта Басби в 1958-м. А книжку про лидерство Ферги опубликовал вместе с известным бизнесменом и писателем сэром Майклом Морицем.

Наряду с изданием книг и публичными выступлениями Ферги успел сходить на британскую версию «Кто хочет стать миллионером» и выиграл 32 тысячи фунтов, ответив вместе с напарником на 10 из 15 вопросов. Еще сэр Алекс путешествовал, читал бизнес-лекции, побывал на Оскаре, раздал кучу интервью. Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд звонит шотландцу за советами по поводу тренеров или игроков. Но все это совсем не стоит размера личности 13-кратного чемпиона Англии, пятикратного обладателя Кубка страны и дважды победителя Лиги чемпионов. Пять лет Ферги провел, как обычный скучный пенсионер, и только в конце 2018-го у легенды появилась реальная миссия.

Самое правильное, что мог сделать Алекс Фергюсон в 2013-м – оставить «Манчестеру» вместо себя одного из воспитанников. Но пять лет назад некоторые из них еще доигрывали, а большинство из закончивших карьеру топов ушли в телевизор или бросили футбол совсем. В замене Фергюсона на Мойеса сквозила фальш – слишком обыденная и типичная перестановка, как в любом другом клубе и с любым другим тренером. Мойес, Ван Гал и Моуринью с начала до конца воспринимались как инородное тело в пуховике с лейблом «Юнайтед». Глаза перестало резать, когда в тренерской зоне появился Сульшер.

Возвращением в клуб Уле-Гуннар обязан Ферги – во время очередного звонка Вудворда сэр Алекс продавил кандидатуру норвежца, с которым крепко дружит. Сульшера взяли под ответственность Фергюсона – 77-летний шотландец стал консультантом норвежца. Сэр Алекс занялся самой активной деятельностью за пять лет, хотя всего восемь месяцев назад он пережил инсульт.

Четвертого мая шотландец почувствовал себя плохо. Его привезли в госпиталь и обнаружили кровоизлияние в мозг. Врачи провели трепанацию черепа Фергюсона и удалили сгустки крови. Ферги восстанавливался почти три месяца, пропустил чемпионат мира в России. Но в конце июля записал видеообращение, поблагодарив всех врачей и переживавших фанатов. 22 сентября сэр вернулся на трибуны «Олд Траффорд», а еще через три месяца – на тренировочную базу «МЮ».

Сейчас легендарный старик работает в трех направлениях: аналитика, подбор состава, мотивация. Сульшер предоставляет учителю все данные, которые получает на тренировках – от статистики и показателей формы игроков до видеозаписей тренировок. По ним шотландец корректирует процесс и рекомендует состав на матчи. Дважды Фергюсон приезжал на базу «МЮ», чтобы проконтролировать работу игроков лично и давал предтренировочную установку. Мотивация – самая эффектная часть его новой работы.

Представь, что ты игрок «МЮ», который 2,5 года играл в антифутбол. Через несколько минут начнется матч против «Тоттенхэма», и вдруг в раздевалку заходит сэр Алекс Фергюсон. Все встают и аплодируют легенде. А тот вдруг выдает установку на игру, как 10 лет назад. «Вы те, кто снова сделает «Юнайтед» успешным и сильным. Я верю в вас и хочу, чтобы вы наслаждались своей игрой. Идите и стойко бейтесь друг за друга, оставьте на поле все. Клуб в отличных руках. Я обещаю, что он станет еще больше в ближайшие годы, а вы будете частью этого успеха», – сказал сэр Алекс.

Sir Alex Ferguson at Old Trafford.Eurosport

В «МЮ» говорят, что спич Ферги завел футболистов. Его возвращение в Карригнтон ради общего дела, не смотря на возраст и инсульт, привело в чувство даже самых эгоистичных. Теперь игроки хотят отплатить Фергюсону за добрые слова и полны решимости завоевать в этом году трофеи ради сэра Алекса и Сульшера. После речи Ферги в раздевалке Уле-Гуннар установил рекорд клуба, выиграв шестой из шести первых матчей в качестве тренера манкунианцев.

Сульшер уже давно работает в связке с Фергюсоном, поэтому текущая ситуация идеальна для всех. «Я думаю, для него это тоже очень хорошо. Для меня Фергюсон и есть «Манчестер Юнайтед». Я работал с ним 15 лет: 11 – как игрок и четыре – как тренер молодежки «Юнайтед». Мы поддерживали связь всегда, но теперь стали общаться еще больше, ведь это его клуб», – говорит Уле-Гуннар.

Спустя пять лет после ухода Алекса Фергюсона с поста тренера «Юнайтед» мы, наконец, получаем идеальное продолжение событий. Теперь шотландец готовит настоящего преемника, который в то же время клубная легенда. Возню трех предыдущих коучей нужно забыть, как неудачный фанфик. Ведь за дело взялся автор неповторимого оригинала.

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