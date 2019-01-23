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«Челси» арендовал у «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина

«Челси» арендовал Игуаина
Eurosport

6 ч. назад

Аргентинец впервые попробует себя в Англии.

Принадлежащий «Ювентусу» нападающий Гонсало Игуаин как минимум на полгода стал игроком «Челси». Лондонцы взяли аргентинца в аренду с правом последующего выкупа.

По информации итальянских источников, «Челси» заплатит за пользование Игуаином 9 миллионов евро, либо отправит в Турин защитника Эмерсона.

  • С августа 2018 года Гонсало выступал за «Милан», в котором забил восемь мячей и выполнил три ассиста в 22 встречах.
  • Transfermarkt оценивает 31-летнего пухлячка в 50 млн евро.
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