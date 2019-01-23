«Челси» арендовал у «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина
Аргентинец впервые попробует себя в Англии.
Принадлежащий «Ювентусу» нападающий Гонсало Игуаин как минимум на полгода стал игроком «Челси». Лондонцы взяли аргентинца в аренду с правом последующего выкупа.
По информации итальянских источников, «Челси» заплатит за пользование Игуаином 9 миллионов евро, либо отправит в Турин защитника Эмерсона.
- С августа 2018 года Гонсало выступал за «Милан», в котором забил восемь мячей и выполнил три ассиста в 22 встречах.
- Transfermarkt оценивает 31-летнего пухлячка в 50 млн евро.
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