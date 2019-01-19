RT: нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Эвертон»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вновь близок к переходу в клуб АПЛ – на этот раз в «Эвертон».

Russia Today со ссылкой на свой источник сообщает, что трансфер футболиста РПЛ в Англию может состояться совсем скоро – при этом речь может пойти как о полноценном переходе, так и об аренде. Также Артема могут включить в двустороннюю сделку, при которой «Зенит» приобретет игрока «Эвертона».

Летом, по данным СМИ, Дзюба мог уехать в один из клубов АПЛ, среди которых были «Кардифф» и «Вест Хэм». Артем сообщил, что ни одна из сделок не состоялась, потому что его обманули агенты.

В 16 матчах РПЛ-2018/19 нападающий «Зенита» оформил 5+3.

Контракт Дзюбы истекает в июле 2020-го.

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