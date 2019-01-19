«Кристал Пэлас» оборудовал на территории стадиона приют для бездомных и помогает им в холода

«Кристал Пэлас» пошел навстречу замерзающим в зимний период бездомным и оборудовал на территории «Селхерст Парк» круглосуточный приют.

По информации Independent, одна из зон стадиона будет переоборудована под круглосуточную ночлежку для людей без определенного места жительства. Боссы «Пэлас» договорились с мэрией Кройдона, что приют, вмещающий до 10 постояльцев, будет доступен во время заморозков – когда столбик термометра опустится до нуля и ниже.

«Клуб хочет творить добрые дела для местного сообщества. Мы рады, что можем хотя бы немного помочь нуждающимся. Огромное спасибо волонтерам, которые пожертвовали временем, чтобы все это свершилось. Также спасибо работникам клуба и супермаркетам Sainsbury's, которые передали еду для бездомных на «Селхерст Парк», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор клуба Фил Александер.

В таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14 строчку.

19 января в 18:00 по мск «орлы» сыграют с «Ливерпулем».

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