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Защитник «Брайтона» ищет счастливые туалеты на выездных матчах. Теперь очередь «Олд Траффорд»

Защитник «Брайтона» ищет счастливые туалеты на выездных матчах. Теперь очередь «Олд Траффорд»
Eurosport

19/01/2019 в 17:14Обновлено 19/01/2019 в 17:15

Самая странная примета в АПЛ.

Перед игрой против «Манчестер Юнайтед» защитник «Брайтона» Шейн Даффи признался, что во время каждого гостевого матча ищет кабинку туалета, которая в этот день принесет удачу ему и его команде.

«Это началось пару лет назад. Мне нравится выбирать счастливые туалеты на выездных матчах. Если есть три кабинки, но та самая, моя, уже занята, я буду ждать. Иногда я продираюсь сквозь людей, чтобы успеть к своей кабинке, даже если остальные пустуют. Это странно, я знаю. Но все парни в «Брайтоне» в курсе.

И я никогда не выбираю кабинку заранее, зато выбрав, не меняю на другую», – цитирует Daily Mirror защитника сборной Ирландии и «Брайтона».

  • Матч «МЮ» – «Брайтон» стартует в субботу в 18:00 мск.
  • «Чайки» гнездятся на 13-й строчке АПЛ.
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