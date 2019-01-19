Защитник «Брайтона» ищет счастливые туалеты на выездных матчах. Теперь очередь «Олд Траффорд»

Перед игрой против «Манчестер Юнайтед» защитник «Брайтона» Шейн Даффи признался, что во время каждого гостевого матча ищет кабинку туалета, которая в этот день принесет удачу ему и его команде.

«Это началось пару лет назад. Мне нравится выбирать счастливые туалеты на выездных матчах. Если есть три кабинки, но та самая, моя, уже занята, я буду ждать. Иногда я продираюсь сквозь людей, чтобы успеть к своей кабинке, даже если остальные пустуют. Это странно, я знаю. Но все парни в «Брайтоне» в курсе.

И я никогда не выбираю кабинку заранее, зато выбрав, не меняю на другую», – цитирует Daily Mirror защитника сборной Ирландии и «Брайтона».

Матч «МЮ» – «Брайтон» стартует в субботу в 18:00 мск.

«Чайки» гнездятся на 13-й строчке АПЛ.

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