Невероятный пас Невеша и безумная развязка матча, где «Вулверхэмптон» и «Лестер» настреляли 7 банок
Тур начался с очень веселой игры.
«Вулверхэмптон» в стартовом матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 4:3.
Уже на четвертой минуте Диогу Жота замкнул кросс Жоау Моутиньо.
Второй гол «волков» тоже пришел после ассиста Моутиньо: Беннетт вколотил мяч головой после подачи с углового.
В самом начале второго тайма Демарай Грэй убежал от защитников и отыграл один мяч.
А спустя еще четыре минуты «Лестер» сравнял счет – автогол у Конора Коуди.
Но через 10 минут Рубен Невеш выдал гениальный пас на 40 метров, и Жота опять переиграл вратаря.
На 87-й минуте эквалайзер оформил Уэс Морган.
Но на третьей добавленной минуте Жота оформил хет-трик и принес «Вулверхэмптону» победу.
- «Вулверхэмптон» обошел «лис» и временно переместился на восьмую строчку АПЛ с 32 очками.
- У «Лестера» осталось 31 очко.