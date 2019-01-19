Невероятный пас Невеша и безумная развязка матча, где «Вулверхэмптон» и «Лестер» настреляли 7 банок

«Вулверхэмптон» в стартовом матче 23-го тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 4:3.

Уже на четвертой минуте Диогу Жота замкнул кросс Жоау Моутиньо.

Второй гол «волков» тоже пришел после ассиста Моутиньо: Беннетт вколотил мяч головой после подачи с углового.

В самом начале второго тайма Демарай Грэй убежал от защитников и отыграл один мяч.

А спустя еще четыре минуты «Лестер» сравнял счет – автогол у Конора Коуди.

Но через 10 минут Рубен Невеш выдал гениальный пас на 40 метров, и Жота опять переиграл вратаря.

На 87-й минуте эквалайзер оформил Уэс Морган.

Но на третьей добавленной минуте Жота оформил хет-трик и принес «Вулверхэмптону» победу.

«Вулверхэмптон» обошел «лис» и временно переместился на восьмую строчку АПЛ с 32 очками.

У «Лестера» осталось 31 очко.

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