Триллер в Ливерпуле подарил 7 мячей, удаление и эпичный фейл голкипера «Пэласа»

«Ливерпуль» в сумасшедшем матче обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:3.

На 34-й минуте счет открыл Эндрос Таунсенд.

«Красные» отыгрались сразу после перерыва. После рикошета от игрока гостей Салах быстрее всех сориентировался и прокинул мяч мимо голкипера.

Спустя семь минут Роберто Фирмино вывел «Ливерпуль» вперед с помощью рикошета.

Но «Пэлас» отыгрался на 65-й минуте. Джеймс Томкинс забил головой после подачи с углового.

Вновь вперед хозяев вывел Мо Салах, но здесь ему помог голкипер Хулиан Сперони, который практически внес мяч в ворота.

На 89-й минуте один из героев матча Джеймс Милнер получил вторую желтую карточку.

На второй добавленной минуте Садио Мане, казалось, установил окончательный счет.

Но Макс Майер еще попортил нервы Юргену Клоппу и компании.

«Ливерпуль» набрал 60 очков и опережает «Сити» на 7 очков, сыграв на матч больше.

Салах вышел в лидеры бомбардирской гонки – у него 16 мячей.

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