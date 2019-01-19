Триллер в Ливерпуле подарил 7 мячей, удаление и эпичный фейл голкипера «Пэласа»
«Красные» не потеряли очки дома.
«Ливерпуль» в сумасшедшем матче обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:3.
На 34-й минуте счет открыл Эндрос Таунсенд.
«Красные» отыгрались сразу после перерыва. После рикошета от игрока гостей Салах быстрее всех сориентировался и прокинул мяч мимо голкипера.
Спустя семь минут Роберто Фирмино вывел «Ливерпуль» вперед с помощью рикошета.
Но «Пэлас» отыгрался на 65-й минуте. Джеймс Томкинс забил головой после подачи с углового.
Вновь вперед хозяев вывел Мо Салах, но здесь ему помог голкипер Хулиан Сперони, который практически внес мяч в ворота.
На 89-й минуте один из героев матча Джеймс Милнер получил вторую желтую карточку.
На второй добавленной минуте Садио Мане, казалось, установил окончательный счет.
Но Макс Майер еще попортил нервы Юргену Клоппу и компании.
- «Ливерпуль» набрал 60 очков и опережает «Сити» на 7 очков, сыграв на матч больше.
- Салах вышел в лидеры бомбардирской гонки – у него 16 мячей.