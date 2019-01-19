«Ливерпуль» устроил шоу для 104-летнего деда. Он болеет за клуб с 1923-го и у него 14 правнуков

В соцсетях набирает популярность хэштег #10yearschallenge, где люди выкладывают фото 10-летней давности. У «Ливерпуля» есть фанат, который легко бы выиграл в челлендже и на 96 лет – именно столько он переживает за «красных». Интернетом в 104 года он вряд ли пользуется, но мерсисайдцы про него не забывают.

25 января Брендану Шеридану исполнится столько лет, сколько иногда люди проживают на двоих. Но этот праздник был для него особенным. Из «Ливерпуля» прислали очень милый презент. Представитель клуба приехал в Титбарн и привез персональную майку, торт, билеты на матч с «Кристал Пэлас» и письмо от Юргена Клоппа: «Спасибо за постоянную поддержку «Ливерпуля». Ты никогда не будешь один».

Бернард впервые попал на «Энфилд» в восемь, но в этот раз признался, что взволнован особенно. Во время матча дедушку десяток раз выхватили камеры, потому что за его состояние было боязно. «Ливерпуль» зачем-то пропустил первым, потом повел, потом снова пропустил, ну, вы знаете. Эмоциональные всплески точно омолодили Шеридану душу, а главное – «Ливерпуль» победил.

Перед матчем Брендан сказал, что вишенкой на подарочном торте будет победа «красных», так что голы Салаха, Мане и Фирмино стали венчанием красивой истории. Шеридан, у которого 7 внуков и 14 правнуков, один из которых прилетел на день рождения деда из Канады, точно остался доволен. «Я горд быть болельщиком «Ливерпуля», несмотря ни на что», – сказал именинник в интервью BBC.

За 104 года Шеридан точно видел очень много матчей «Ливерпуля», но особенно трепетно вспоминает не стамбульское чудо, а финал Кубка Англии против «Вулверхэмптона» в 1952-м. Один из двух безответных мячей «волкам» тогда забил Боб Пейсли. И перед матчем с «Кристал Пэлас» на «Энфилде» чествовали и его. Легенды «Ливерпуля» в живых уже нет – 23 января ему могло исполниться 100.

«Он всегда в курсе матчей «Ливерпуля» и всегда обсуждает их с сыном», – говорит управляющая Титбарна Линда Джонсон. «Он замечательный джентльмен, и мы рады, что клуб вспомнил про него в такой день». И главное, это не какие-то там голы и очки, а память о людях, которые этого заслужили.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 4:3

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