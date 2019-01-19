2 классных гола «Арсенала», после которых Маурицио Сарри выкурит лишнюю пачку
«Канониры» сократили отставание от «синих».
«Арсенал» обыграл в лондонском дерби «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ со счетом 2:0.
На 14-й минуте Ляказетт великолепно обработал мяч в штрафной и пробил в ближнюю девятку.
За шесть минут до перерыва Косьельни после кросса Папастатопулоса оказался один перед воротами и головой переправил мяч в сетку.
- «Арсенал» сократил отставание от «Челси» до трех очков и вместе с «МЮ» ведет борьбу за Лигу чемпионов.
- «Синие» в дерби нанесли всего один удар в створ ворот.
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