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2 классных гола «Арсенала», после которых Маурицио Сарри выкурит лишнюю пачку

2 классных гола «Арсенала», после которых Сарри выкурит лишнюю пачку
Eurosport

19/01/2019 в 23:19

«Канониры» сократили отставание от «синих».

«Арсенал» обыграл в лондонском дерби «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ со счетом 2:0.

На 14-й минуте Ляказетт великолепно обработал мяч в штрафной и пробил в ближнюю девятку.

За шесть минут до перерыва Косьельни после кросса Папастатопулоса оказался один перед воротами и головой переправил мяч в сетку.

  • «Арсенал» сократил отставание от «Челси» до трех очков и вместе с «МЮ» ведет борьбу за Лигу чемпионов.
  • «Синие» в дерби нанесли всего один удар в створ ворот.
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