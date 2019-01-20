«Челси» не конкурент «Сити» и «Ливерпулю». Их тренеры лишены трансферов из-за политики клуба

Весной 2018-го Сарри и Де Лаурентис разругались еще сильнее и летом попрощались. За алленаторе, с которым «Наполи» реально соперничал с «Юве», развернулась война среди богачей: заполучить гика мечтали в Лондоне и Санкт-Петербурге. У обоих проектов были свои плюсы. «Челси» предлагал Сарри отличный ростер и самый популярный чемпионат, «Зенит» – руководство трансферами.

Маурицио обожает контроль, и очень нервничает, когда что-то идет не по плану. Поэтому вариант с «Зенитом» он рассматривал на полном серьезе. Он мечтал приглашать нужных себе, а не руководству футболистов.

В этом вопросе «Челси» уступал – перед глазами Сарри мелькал свежий пример Конте, измученного войной с начальством. Антонио излучал безумную активность в первом сезоне, выиграл титул и вдруг посмурнел через полгода. Не прыгал у скамейки, бухтел на пресс-конференциях и всем видом выпрашивал – увольте уже меня.

Антонио КонтеPA Sport

Летом Gazzetta dello Sport написала, что «Зенит» подобрался к Маурицио ближе, но конкурента устранила Марина Грановская. Менеджер «Челси» привезла Сарри и его агента в Лондон и 7 часов расписывала преимущества работы на «Стэмфорд Бридж». Скорее всего, на встрече обсуждалась трансферная политика – если Маурицио согласился, значит ему пообещали свободу в выборе футболистов.

В первые дни в Кобхэме покупки действительно не волновали Сарри. Он сосредоточился именно на футболе.

«Я один из немногих менеджеров, которым наскучил трансферный рынок. Не хочу говорить о нем, меня это не интересует», – тогда Маурицио предстал антиподом Конте.

Такую тактику алленаторе выбрал после беседы с Гвардиолой – тренером, которого экс-коуч «Наполи» боготворит и безмерно уважает. После провального первого сезона в Англии Пеп сделал выводы и предупредил друга.

«Гвардиола сказал, что в первом сезоне работать надо с 14 игроками, иначе возникнут проблемы. Нужно слишком много времени, чтобы состав прибавил. В Англии это очень тяжело», – поделился Сарри.

Но сразу добавил и про покупки: «Трансферный рынок очень важен, когда ты понимаешь, что тебе необходим игрок на одну позицию, чтобы поменять команду. Мы должны играть на 95 процентов от своего потенциала. И потом оставшиеся 5 процентов можно добавить одним новым игроком. Одним, не 11», – философствовал итальянец.

Маурицио Сарри и Пеп ГвардиолаImago

За полгода в новом чемпионате Сарри учел личные ошибки, просчеты Гвардиолы и понял, на что способны его футболисты. Маурицио составил трансферный план и вдруг осознал, что никто в клубе не торопится выполнять его пожелания.

Первым отчетливым сигналом о проблеме прозвучал трансфер Палисика. Боссы спрашивали тренера о полузащитнике «Боруссии» и получили приятную реакцию. Но закрыли сделку без согласия Сарри – беседа о Кристиане состоялась осенью-зимой 2018-го.

«Еще вчера я ничего не знал о трансфере. Считаю, что нам нужны футболисты с другими характеристиками», – уже в январе Маурицио напомнил предшественника.

То, что Палисика купили без одобрения Сарри подтвердил и сам футболист: «Я не разговаривал с ним и сосредоточился на выступлении за «Боруссию».

Дерзкий ход боссов «Челси» создал сразу две проблемы. Во-первых, дотошный алленаторе прославился фирменным футболом, ради которого его и пригасили в клуб. Не все игроки подходят под требования итальянца – дело не в цене, возрасте и медийности, а в футбольных характеристиках. Невероятно представить, что менеджеры «Сити» презентуют Пепу новичка с высокой скоростью или невероятным отбором, но провальным пасом. Это нарушает систему – такой человек как Сарри сойдет без нее с ума.

Во-вторых, вспыльчивый тренер вполне может утратить доверие к начальству. Если это произойдет, то недавняя история с Конте повторится – Сарри взвоет о внутренних проблемах, некупленных игроках, проиграет несколько матчей и превратится в злодея.

Маурицио Сарри, «Челси»PA Sport

Укрепил нарастающий конфликт еще не случившийся трансфер Игуаина. Маурицио сработался с Пипитой в Неаполе и захотел такого форварда в новый клуб. Сарри плевать на цену и возраст Гонсало, Грановской – нет. Марина сомневается, что переход за 50 млн евро станет отличной сделкой по 31-летнему пухляшу. После разногласий по Игуаину тренер вспомнил босса на пресс-конференции.

«Пару недель назад я общался с Мариной, она знает мое мнение. Не звоню ей каждый день. Уверен, она хорошо работает», – кольнул итальянец.

«Челси» позиционирует русскую даму, как директора. Но ее полномочия намного могущественнее – в 2014-м Evening Standard взорвал, что именно Марина управляет «Челси». Сразу после окончания учебы в МГУ девушка устроилась в «Сибнефть» и быстро завоевала расположение Абрамовича. Сразу после покупки Романом «Челси» в 2003-м Грановская появлялась на управленческих встречах и стала звеном между англичанами и русским олигархом.

Официально в должность она вступила в 2014-м – сразу после ухода Рона Гурлэя. Тогда ее власть на «Стэмфорде» обрела глобальные масштабы: от назначения тренеров до трансферной политики. Тот же Evening Standard сообщил, что второе пришествие Моуринью в «Челси» осуществилось благодаря русской переговорщице. Еще журналисты Bleacher Report приписали ей невероятные успехи на рынке: выгодные продажи Косты, Оскара и неликвида, за который «синие» выручили солидный кэш.

Марина ГрановскаяGetty Images

Трансферный эксперт Ян Макгэрри, предсказавший уход Конте еще в 2017-м, уверен в прохладных отношениях Грановской и Сарри.

«Маурицио сказал, что Фабрегасу уже 31 год, и он не вписывается в игру «Челси». Грановская отметила, что Сеск никуда не уйдет, пока ему не найдут замену. Фактически она противоречит тренеру. Она диктует правила и этими словами выставила Сарри дураком», – набросил Макгэрри.

Справедливо, учитывая, что коуч хотел усиления в центр поля уже зимой, но тот же Палисик приедет в Лондон только летом. Сложно вообразить, что женщина с такими возможностями пойдет на поводу у тренера, если их мысли разойдутся.

Evening Standard и Calciomercato уже в 2019-м сообщили о недовольстве Сарри Грановской. Пока итальянец язвительно напоминает, что он только тренер, а не менеджер. Де Лаурентис описал Маурицио как очень взрывного и вспыльчивого человека, так что совсем скоро терпение итальянца лопнет. Но шансов победить Марину, входящую по версии Forbes в пятерку самых влиятельных женщин в спорте, у него не больше, чем у Конте.

Другие тексты Артема Буторина:

«Интер» позвал Маротту, чтобы свергнуть «Ювентус». Беппе скинет Спаллетти и возьмет Конте

Куртуа подвел не только «Челси». Он изменял матери своих детей и предал друга

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте