Клопп так перенервничал во время матча с «Кристал Пэлас», что отпраздновал победу в стиле Кинг-Конга

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в очень непростом матче со счетом 4:3, что отразилось на поведении главного тренера «красных» Юргена Клоппа.

Радость от трудовой победы оказалась так велика, что немец выскочил на поле и дал волю эмоциям.

«Ливерпуль» набрал 60 очков и лидирует в АПЛ.

«Красные» опережают «Сити» на 7 очков, сыграв на матч больше.

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