Клопп так перенервничал во время матча с «Кристал Пэлас», что отпраздновал победу в стиле Кинг-Конга
Юрген превзошел сам себя.
«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в очень непростом матче со счетом 4:3, что отразилось на поведении главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
Радость от трудовой победы оказалась так велика, что немец выскочил на поле и дал волю эмоциям.
- «Ливерпуль» набрал 60 очков и лидирует в АПЛ.
- «Красные» опережают «Сити» на 7 очков, сыграв на матч больше.
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