Унаи Эмери выдал лучший тренерский перфоманс сезона. Помогли гениальные нападающие

На прошлой неделе Унаи Эмери дал интервью Sky Sports, в котором подробно объяснил, чего не хватает его «Арсеналу».

«Перед приходом Венгера «Арсенал» был стабилен в защите, но совсем не блистал в атаке. Когда Арсен пришел в клуб, он использовал эту надежность и добавил команде больше класса впереди. Из этого баланса родился непобедимый «Арсенал». В последние годы все изменилось. У Арсена были хорошие техничные игроки в атаке, но команде недоставало прочности в защите. Сейчас мы в переходной фазе и только пытаемся найти баланс», – расшифровал Эмери.

Слова Унаи легко подтверждают цифры. По остроте ударов команда занимает шестое место в АПЛ, по остроте допущенных – только восьмое. Похожая картина с голам. По забитым «Арсенал» – уже третий в лиге, по пропущенным – только девятый. Грубо говоря, «пушкари» достойно играют в атаке, но защищаются на уровне середняка. Не тот баланс, о котором говорил Эмери.

В этом смысле матч с «Челси» – эталон, к которому стремится Эмери. Испанец подготовил идеальный тактический план. По влиянию на результат его решения, возможно, самые эффективные в рамках топ-матчей этого сезона. Настоящий мастер-класс, который Унаи перевел в заслуженную и важную победу.

Еще в первом матче с «Челси» испанец обнаружил слабое звено «синих» в защите – левый фланг. Там располагаются более авантюрные Алонсо и Луис – они упускают соперников за спину и банально хуже обороняются. Через их край «пушкари» проникали в штрафную на «Стэмфорд Бридж». Через их край выходили из-под прессинга «Челси» уже на «Эмирейтс».

Карта передач хозяев на чужой трети поля отлично зафиксировала этот момент. В первые 15 минут «Арсенал» выстраивал атаки через продольные передачи на фланг Алонсо и Луиса. После одной из них «пушкари» создали первый явный момент с ударом Обамеянга.

Чтобы запрессинговать гостей самим, «Арсенал» воспользовался идеей «Тоттенхэма». В домашнем матче с «Челси» «шпоры» выстроились по схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля. Это помогло с опекой обоих центральных защитников и Джорджиньо. Тогда за итальянцем присматривал Деле Алли.

«Арсенал» выставил аналогичную схему, в которой роль Алли взял на себя Аарон Рэмзи. Это одновременно и подстроение под соперника, и работа над ошибками. В первом круге Эмери положился на Озила, но немец провалил задачу и дал Джорджиньо слишком много свободы. Рэмзи более дисциплинирован без мяча, лидером прессинга он был в топовых матчах еще у Венгера.

В этом план Эмери тоже оправдался. В первые полчаса «Челси» совершил восемь потерь на своей половине. Две ошибки напрямую привели к ударам по воротам. Это ужасно много для команды, которая специально провоцирует соперника на прессинг. Из-за четкого давления хозяев «Челси» не хватало хладнокровия, чтобы реализовать даже базовый выход из обороны.

Производная идея Эмери заключалась в том, чтобы заблокировать выход «синих» через Алонсо и Луиса и направить их атаки на противоположный фланг. Это крайне продуманный шаг – Аспиликуэта и Рюдигер хуже обращаются с мячом, медленнее ищут варианты для паса. В первые полчаса «Челси» сделал большинство передач именно через их фланг. Редкий пример, когда Луис был вовлечен в атаку, закончился шикарным пасом на Педро под выход один на один.

Ключевое влияние на исход оказали стандарты, к которым Эмери снова оказался причастен. В первом тайме «Арсенал» пробил десять раз, из них пять – после угловых и штрафных. Дважды это приводило к явным моментам. Следствие стандартов – оба гола, которые забил «Арсенал».

Подачи на дальнюю штангу Эмери явно подсмотрел у «Ньюкасла» – они тоже навешивали в зону, где у «Челси» располагаются Луис и Ковачич. Но короткий розыгрыш корнеров – однозначно новая фишка, которая точно запутала гостей. Такая эффективность – бонус для любого тренера, который играет с Сарри. В свое время Маурицио получил прозвище Мистер 33 как раз за маниакальное внимание к стандартам.

Засушить игру Эмери помогли уже нападающие. В его схеме слабым звеном были фланги. Там у «Арсенала» оказался всего один игрок (Бельерин – справа, Колашинац – слева), у «Челси» – по два (Алонсо и Виллиан – слева, Аспиликуэта и Педро – справа). Это слегка разбалансировало «Арсенал» после стартового отрезка, но благодаря поддержке страйкеров не вылилось в масштабную проблему.

Поскольку Обамеянг и Ляказетт играли в паре, перед фулбеками «Челси» всегда стояла дилемма. Подключиться в атаку и ударить по слабому месту «пушкарей», но оставить Луиса и Рюдигера против скоростного дуэта, либо помочь партнерам по обороне, но лишить команду опции впереди.

Осторожный вариант – банальный страх перед Ляказеттом и Обамеянгом. Преимущества смелого минимизировала удивительная трудоспособность дуэта. Чтобы не оставлять команду без поддержки в защите, и Обамеянг, и Ляказетт шикарно отрабатывали сзади. Габонец оформил сразу три удачных отбора, все – на своей половине поля. У француза три перехвата.

В контексте всего сезона перфоманс нападающих выглядит еще более впечатляюще. Обамеянг совершает 0,7 отборов в среднем за матч – против «Челси» он увеличил этот показатель в пять раз. На счету Ляказетта 0,5 перехвата за игру – против «Челси» он сделал в шесть раз больше.

Именно заряженность страйкеров на защиту предопределила скучный характер оставшихся 60 минут. «Арсенал» потерял угрозу в контратаках, зато «Челси» лишился хоть какого-то перевеса на флангах. Сочетание собственных идей и шикарное исполнение их игроками позволило Эмери хотя бы на один матч найти баланс, о котором он так мечтает.

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