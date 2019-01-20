«Им не стоит играть на таком уровне». Сарри изничтожил своих игроков после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я должен сказать, что сильно разозлен сегодняшним поражением, так как его причина в менталитете. Соперник был куда более заряжен на борьбу, чем мы, и это неприемлемо. Это было похоже на игру с «Тоттенхэмом». Тогда я поговорил с игроками и подумал, что проблема решена.

Я бы хотел поговорить с вами о тактике, но, похоже, эту группу игроков очень сложно мотивировать. Думаю, когда вы видите, что одна команда превосходит другую в настрое, вы не можете говорить о тактике. Их уровень заряженности был намного лучше, чем у нас, и так продолжалось на протяжении всей игры.

Почему я не могу донести это до команды? Мне сложно ответить на этот вопрос. Похоже, с психологической точки зрения игроки недостаточно агрессивны. Это сложно изменить, потому что это личностное. Нужно повлиять на них. Возможно, с этим справится новичок команды [кто именно, Сарри не уточнил – прим. Eurosport] или кто-то из нынешних игроков. Не думаю, что футболисты такого уровня могут бояться ответственности.

Лучшее, что может сейчас произойти, – мы открыто поговорим с командой. Я – человек, ответственный за игроков, и важно, чтобы у них было правильное отношение к делу. Если они не могут этого достичь, вероятно, им не стоит играть на таком уровне», – приводит слова Сарри Goal.

Голами в матче «Арсенал» – «Челси» отметились Александр Ляказетт и Лоран Косьельни.

«Челси» в прошедшей игре нанес всего один удар в створ.

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