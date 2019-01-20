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Жозе Моуринью: «Я уже отклонил 3 предложения – следующая работа должна быть вызовом»
Португалец ждет стоящего оффера.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что отказался возглавить три клуба, которые вышли на него с предлложениями.
«Пока я анализирую то, что происходит. Я уже отклонил 3 предложения, потому что чувствовал – это не мое, не то, чего я хочу. Я собираюсь быть спокойным. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь. Следующая работа должна быть вызовом, который сделает меня счастливым», – приводит слова Моуринью Sky Sports.
- Как минимум один клуб, чье предложение отклонил Моуринью, известен – это «Бенфика».
- Португалец был уволен из «МЮ» после декабрьского поражения от «Ливерпуля» (1:3).
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