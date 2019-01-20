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Алан Ширер – об очередной симуляции Мо Салаха: «Было стыдно это видеть»
Египтянину пора в ученики Кирилла Серебренникова.
Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал страйкера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха за симуляцию в матче против «Кристал Пэлас» (4:3).
«Мне кажется, нам нужно заострить внимание на поведении Салаха. Ему уже сошло такое с рук в матче с «Ньюкаслом», но это нырок. Он чувствует небольшой контакт и затем падает на землю – это и есть нырок.
Мне было стыдно это видеть. Игроки «Кристал Пэлас» пришли в бешенство, и это правильно. Они обвинили Салаха в дайвинге, и это абсолютно верно», – приводит слова Ширера Metro.
- Ранее Салах последовательно заработал по одиннадцатиметровому в матчах с «Ньюкаслом» (4:0), «Арсеналом» (5:1) и «Брайтоном» (1:0).
- «Ливерпуль» идет на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 7 очков. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.
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