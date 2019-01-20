Репортер побежал к трибунам, думая, что там новый коуч «Хаддерсфилда», но пристал к обычному мужчине

На матче между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Сити» случился казус, который едва ли не превосходит то, что испытали в воскресенье хозяева (3 безответных мяча от «горожан»).

Телеканал Sky Sports отправил журналиста к трибунам, разглядев в обычном мужчине по имени Джон Моррис нового главного тренера «Хаддерсфилда». Видимо, перепутали его с Яном Зивертом, коучем дортмундской «Боруссии-2», который, по слухам, скоро возглавит клуб АПЛ.

Во вторник «Хаддерсфилд» уволил главного тренера Дэвида Вагнера. Причина – неудовлетворительные результаты: в последних 10 матчах команда потерпела 9 поражений.

Клуб идет на последней строчке в таблице.

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