Other Agency

Репортер побежал к трибунам, думая, что там новый коуч «Хаддерсфилда», но пристал к обычному мужчине

Репортер побежал к трибунам, думая, что там новый коуч «Хаддерсфилда», но пристал к обычному мужчине
Eurosport

6 ч. назад

Вышло очень неловко.

На матче между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Сити» случился казус, который едва ли не превосходит то, что испытали в воскресенье хозяева (3 безответных мяча от «горожан»).

Телеканал Sky Sports отправил журналиста к трибунам, разглядев в обычном мужчине по имени Джон Моррис нового главного тренера «Хаддерсфилда». Видимо, перепутали его с Яном Зивертом, коучем дортмундской «Боруссии-2», который, по слухам, скоро возглавит клуб АПЛ.

  • Во вторник «Хаддерсфилд» уволил главного тренера Дэвида Вагнера. Причина – неудовлетворительные результаты: в последних 10 матчах команда потерпела 9 поражений.
  • Клуб идет на последней строчке в таблице.
Eurosport Вконтакте

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

01:00
Популярные видео
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 718 просмотров12 ч
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 948 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться