Фердинанд о Джорджиньо: «Он не дает команде ничего – не бежит, не пасует и плох в обороне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал полузащитника «Челси» Джорджиньо.

«Сколько ассистов сделал Джорджиньо в этом сезоне? Он выполнил около двух тысяч передач, но не отдал ни одного ассиста. Он не обладает выдающимися оборонительными навыками. Опять-таки, в игре против большой команды полузащитники соперника его переиграли.

А еще Джорджиньо не может бежать. Выходит, он не дает команде ничего с оборонительной точки зрения и не дает ей ничего на другой половине поля», – приводит слова Фердинанда Goal.

В матче 23-го тура АПЛ «Челси» на выезде уступил «Арсеналу» со счетом 0:2.

В чемпионате Англии-2018/19 Джорджиньо провел 22 матча и забил один мяч.

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