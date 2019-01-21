Моуринью ушел, Сульшер пришел – Погба снова один из лучших полузащитников мира

Жозе Моуринью называл Поля Погба вирусом, который поразил «Манчестер Юнайтед». Видимо, Оле-Гуннар Сульшер привез из Норвегии шикарное лекарство: после его назначения чемпион мира выдал лучший отрезок карьеры на «Олд Траффорд».

В шести матчах при Сульшере француз забил пять мячей – всего на один меньше, чем за весь прошлый сезон, и ровно столько же, сколько в первом сезоне с Моуринью. Теперь Полю не хватает всего одного гола, чтобы провести самую результативную кампанию в жизни. Эффект от нового тренера подчеркнули четыре голевые передачи – столько Погба набил за весь дебютный сезон при Жозе.

Для самого Поля все предельно понятно: Моуринью не давал ему свободу и возможность распоряжаться лучшими качествами. Сульшер – дает и даже поощряет.

«С прежней системой и тактикой я не мог играть так, как хотел. Мне нравится много атаковать, прессинговать, играть на чужой половине. Мне этого не хватало. Иногда я могу опуститься назад, но в защите я далеко не лучший», – рассказал Погба.

Секрет Сульшера в том, что он выполнил все три просьбы Поля. Его «Юнайтед» больше атакует, выше прессингует и меньше времени проводит у своих ворот. Как следствие, Поль реже защищается и больше атакует. Теперь у Погба меньше шансов навредить «МЮ» и куда больше – помочь.

Календарь слегка усложняет анализ (средний уровень соперников «МЮ» – 14 место в АПЛ), но за Сульшера сразу два факта. Во-первых, команда провела при нем уже шесть матчей – выборка для выводов есть. Во-вторых, даже с «Тоттенхэмом» «дьяволы» не отступали от принципов, от которых так балдеет Погба.

При Сульшере «МЮ» проводит меньше времени на своей трети поля и больше – на чужой. Это достигается за счет двух факторов – защитники быстрее развивают атаку, атакующие игроки здорово прессингуют после потери мяча. Крис Хьютон из «Брайтона» отметил, что главным изменением в «Юнайтед» стала именно высота прессинга.

Благодаря партнерам Погба получает передачи ближе к чужим воротам, благодаря слаженному прессингу уничтожает соперника, когда тот еще не вернулся в оборонительную схему. Раньше Поль слишком часто помогал в розыгрыше, поскольку Моуринью боялся контратак – чем больше игроков участвуют в продвижении мяча, тем меньше вероятность нарваться на них. Из-за этого страдала атака и контрпрессинг – у «Юнайтед» было просто недостаточно футболистов впереди. У Погба – еще одного источника создания моментов.

Обновленный запуск атак освободил Погба от старых обязанностей. Еще одна фишка – полузащитники адаптируют позицию в зависимости от расположения Поля. Если Погба открывается ближе к левому флангу, команда переходит на 4-3-3. Если Поль мечется между линий, Эррера и Матич переходят в пару – схема трансформируется в 4-2-3-1.

Такой уровень свободы заметно повлиял на атакующие показатели Погба. В четырех матчах из шести при Сульшере француз выдавал лучший результат в команде либо по ударам, либо по передачам под удар. В трех из них был первым по обоим показателям сразу. Это редкость для полузащитника.

Более высокое расположение раскрыло в Погба качества Фрэнка Лэмпарда. Еще в прошлом сезоне Поль изучал движение легенды «Челси» в штрафной по указке Майкла Кэррика. Пригодилось в дерби Манчестера, но потом было совершенно бесполезно из-за трусости Моуринью. Погба помогал защитникам в розыгрыше мяча – добраться до чужих ворот в этих условиях нереально.

Новая роль сделала подключения в стиле Лэмпса нормой. Погба рад: «Тренер сказал мне чаще врываться в штрафную – если мы попадем в бокс, забить будет не проблема. Лучший пример для меня – Фрэнк Лэмпард. Он шикарно подключался в штрафную, благодаря этому вылавливал так много моментов».

Если сравнить отрезки при двух тренерах, то при Сульшере француз наносит на один удар больше. Показательно, что разница именно в ударах из штрафной: при Моуринью был 1, сейчас – 1,8 за матч. Совсем классно, что это стыкуется с движением Маркуса Рэшфорда: нападающий открывается на флангах и стягивает защитников, Погба заполняет его место в штрафной.

Матч с «Борнмутом». Рэшфорд получает мяч на фланг, Погба врывается в штрафнуюEurosport

Отсутствие такого взаимодействия больно ударило по Моуринью. Как правило, его команды посредственно атакуют, но выезжают за счет связок плеймейкера и нападающего. В «Интере» это были Снейдер и Милито, в «Мадриде» – Озил и Роналду, в «Челси» – Фабрегас и Коста. Аналогичную пару в «МЮ» португалец не выстроил.

Об уровне взаимопонимания между Рэшфордом и Погба прокричал матч с «Тоттенхэмом», конкретно – победный гол. Как позже рассказал Сульшер, он хотел оголить зоны за спинами крайних защитников «шпор», поэтому распорядился как можно быстрее доставлять туда мяч. Шикарный пас Погба на ход Рэшфорду исполнил задумку.

Матч с «Тоттенхэмом». Погба пасует на Рэшфорда и оголяет пространство за спиной ДэвисаEurosport

Условия и разнообразие возможностей для остроты сказались на продвинутой стате Погба. При Моуринью он выбивал 0,6 ожидаемых результативных действий за матч, при Сульшере – 0,94. Совсем хардкорные показатели Opta рисуют еще более приятную картину: острота атак «МЮ» с участием Поля подскочила в два с половиной раза.

Единственный недостаток такой свободы – слишком много нагрузки выпадает на Матича. Серб привык обороняться за двоих еще в «Челси», но в его возрасте это получается уже не так эффективно. Из-за Погба опорник слишком часто разрывается – «Тоттенхэм» перевел это в передачи вразрез, «Брайтон» – в пасы под удар.

Слева – передачи «Тоттенхэма» вразрез, справа – передачи «Брайтона», после которых следовал удар. Большинство – из опорной зоныEurosport

Легкое везение тоже способствует результативности Погба. По данным Understat, Погба наработал лишь на шесть голевых действий. По факту – выпилил сразу девять. Аномалию можно списать на эмоции от смены тренера и класс игрока, но поддерживать такую форму постоянно нельзя. Погба забил двумя неявными моментами «Хаддерсфилду», Эррера после его паса вкрутил «Кардиффу» дальним ударом. Такое едва ли повторится на дистанции сезона.

Самое главное, что скачок пришел в крайне важный момент. Перед увольнением Моуринью говорил, что попасть в четверку для «МЮ» будет сродни чуду. После шести побед при новом тренере «Юнайтед» отстает от четвертого места уже на три очка. Роль Погба в этом огромная. Всего лишь стоило сорвать с поводка.

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