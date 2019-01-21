Эден Азар: «Я разочаровывал всех: Конте, Моуринью, Сарри. Разочарую и следующего тренера»

Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал критику Маурицио Сарри в адрес футболистов «синих» после поражения в матче с «Арсеналом» (0:2) и сказал, что вызовет раздражение всех тренеров, с которыми будет сотрудничать на протяжении карьеры.

«Я не просто разочаровал одного только Конте. Я разочаровывал всех тренеров на протяжении карьеры, и теперь разочаровываю Сарри. Я разочаровывал Моуринью. Они думают одинаково: ты должен забивать, работать все больше и больше. И я также разочарую следующего тренера», - цитирует Азара журналист Chelsea Echo.

По данным СМИ, Эден отклонил два предложения «синих» по пролонгации контракта и ждет оффера от мадридского «Реала».

Бельгиец выступает за «Челси» с 2012 года.

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