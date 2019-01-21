Getty Images

Эден Азар: «Я разочаровывал всех: Конте, Моуринью, Сарри. Разочарую и следующего тренера»

Азар: «Я разочаровывал всех: Конте, Моуринью, Сарри. Разочарую и следующего тренера»
Eurosport

9 ч. назад

Странное оправдание.

Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал критику Маурицио Сарри в адрес футболистов «синих» после поражения в матче с «Арсеналом» (0:2) и сказал, что вызовет раздражение всех тренеров, с которыми будет сотрудничать на протяжении карьеры.

«Я не просто разочаровал одного только Конте. Я разочаровывал всех тренеров на протяжении карьеры, и теперь разочаровываю Сарри. Я разочаровывал Моуринью. Они думают одинаково: ты должен забивать, работать все больше и больше. И я также разочарую следующего тренера», - цитирует Азара журналист Chelsea Echo.

  • По данным СМИ, Эден отклонил два предложения «синих» по пролонгации контракта и ждет оффера от мадридского «Реала».
  • Бельгиец выступает за «Челси» с 2012 года.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 427 просмотров9 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 280 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться