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Игрок «Арсенала» Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Бельерин выбыл до конца сезона из-за разрыва крестов
Eurosport

15 ч. назад

Борьба за ЛЧ для «канониров» осложнилась.

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин больше не поможет лондонцам в сезоне-2018/19.

Испанцу диагностировали разрыв крестообразной связки колена, который он получил во время матча чемпионата Англии против «Челси». Обычно после такого рода травм срок восстановления составляет около шести месяцев, сообщает The Telegraph.

  • В АПЛ-2018/19 Бельерин сыграл 19 матчей, в которых сделал пять голевых передач.
  • Из правых защитников у «канониров» остались Энзли Мейтленд-Найлз, Штефан Лихтштайнер и Карл Дженкинсон.
  • После 23 туров «Арсенал» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
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