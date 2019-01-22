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Форвард Сала, возможно, разбился над Ла-Маншем. Его только что купил «Кардифф» за рекордную сумму
Какой ужас.
Среди пасажиров частного самолета, который пропал над Ла-Маншем, находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.
Форвард заключил контракт с валлийским клубом и вернулся в Нант, чтобы утрясти последние формальности перед переездом в Великобританию. Самолет пропал с экранов радаров над проливом между Англией и Францией. Сейчас ведется поисковая операция, но в полиции подтвердили, что 28-летний аргентинец, скорее всего, был на борту.
- Сала забил за «Нант»12 мячей в 19 матчах Лиги 1 сезона-2018/19.
- «Кардифф» заплатил за него 20 миллионов евро – рекордная сумма для клуба.
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