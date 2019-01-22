Златан Ибрагимович: «Если Харри Кейн хочет побеждать, ему нужно уйти из «Тоттенхэма»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович призвал лидера «Тоттенхэма» Харри Кейна покинуть лондонский клуб.

«Когда я был в Англии, я видел, как играет Кейн. Думаю, он отличный страйкер. Он по-прежнему развивается и играет очень хорошо. Но я всегда говорил, что играть за большой клуб – это одно. А играть за, при всем уважении к «Тоттенхэму», «нормальный» клуб – это совсем другое.

Я думаю, он бы справился с задачей выступать в топ-клубе. Ему просто нужно перейти в другую команду, и люди запомнят его по трофеям, которые он выиграет. Так что, если он хочет побеждать, ему нужно решиться на перемены», – приводит слова Ибрагимовича Goal.

Кейн стал основным страйкером «Тоттенхэма» в 2014 году. За 4,5 года он не выиграл в составе «шпор» ни одного трофея.

В чемпионате Англии-2018/19 Харри провел 22 матча, забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Кейн получил орден Британской империи и в тот же вечер подпортил репутацию мерзкой симуляцией

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