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Бывший рефери Марк Клаттенбург: «Мохамеда Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»

Клаттенбург: «Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции»
Eurosport

7 ч. назад

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Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург прокомментировал эпизод с симуляцией Мохамеда Салаха в матче против «Кристал Пэлас» (4:3).

«Салах упал на землю, хотя контакта между ним и Мамаду Сахо не было. Неважно, что он не просил пенальти – он в любом случае пытался обмануть рефери Джонатана Мосса, который должен был предъявить игроку желтую карточку.

Ранее Салаха обвинили в том, что он слишком легко рухнул на землю в матчах против «Арсенала» и «Ньюкасла», чтобы заработать пенальти. Во всех этих ситуациях у него не было шанса забить гол, так что, похоже, он пытался заработать пенальти.

Так как именно Салах бьет в «Ливерпуле» пенальти, он знает, что, заработав одиннадцатиметровый, он сможет свободно пробить по воротам. Таким образом он увеличит свои шансы выиграть «Золотую бутсу». Я заметил, что, когда Салах пытается заработать пенальти, он задирает руки над головой.

Именно за этим должны следить рефери, чтобы понять, симулирует игрок или нет. Обычно, когда тебя сбивают с ног, ты вытягиваешь руки вниз, чтобы смягчить падение. Пока в Англии не ввели VAR, симулянтов нужно дисквалифицировать – независимо от того, что решил рефери», – отметил Клаттенбург.

  • Ранее Салах последовательно заработал по одиннадцатиметровому в матчах с «Ньюкаслом» (4:0), «Арсеналом» (5:1) и «Брайтоном» (1:0).
  • «Ливерпуль» идет на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на 4 очка.

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