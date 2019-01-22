Самолет с самым дорогим новичком «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем. Что известно о возможной трагедии

Что случилось?

Над Ла-Маншем пропал самолет с новичком «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Выкупив права на игрока, английский клуб направил за ним частный самолет Piper-Malibu. Джет вылетел из Франции в понедельник в 19:15 по местному времени; спустя 45 минут связь с самолетом пропала.

Перед тем, как пропасть с радаров, самолет запросил экстренную посадку на острове Гернси – тогда он находился на высоте 1500 метров. Однако связь с джетом пропала, когда он достиг отметки 750 метров.

На место пропажи самолета были направлены спасательные вертолеты и катера, но ночные поиски не увенчались успехом. Их возобновили на утро следующего дня (то есть сегодня – во вторник, 22 января), но они снова не принесли результатов.

Что говорят эксперты?

Глава поисковой группы Джон Фицджеральд заявил, что шансов на спасение Салы практически нет. «Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.

Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили», – сказал Фицджеральд.

Кто был на борту самолета, помимо Салы?

По информации полиции Гернси, на борту частного самолета находились два человека – Эмилиано Сала и пилот, который его перевозил.

Кто такой Сала?

Эмилиано Сала – 28-летний аргентинец, который стал рекордным приобретением в истории «Кардифф Сити». Валлийский клуб заплатил «Нанту» 17 миллионов евро, надеясь, что талант Салы поможет команде избежать вылета в Чемпионшип. В текущем сезоне Эмилиано наколотил в ворота соперников «канареек» 13 мячей в чемпионате и Кубке Франции – отличный результат для страйкера из команды, которая не претендует ни на что серьезное.

Фанаты «Кардиффа» несут цветы к стадионуGetty Images

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это ужасно. Эмилиано – такой славный парень. Он воплощение доброты и щедрости. Сала – победитель. У меня нет слов, сейчас еще рано говорить об этом», – сказал чемпион мира Вилли Саньоль, знакомый с Салой по работе в «Бордо».

Сала выступал за «Нант» с 2015 года. В 117 матчах за «канареек» он забил 42 мяча.

Помимо «Нанта» и «Бордо», Эмилиано поиграл за «Кан», «Ньор» и «Орлеан».

«Нант» уже отменил завтрашний матч Кубка Франции против «Энтенте».

Форвард Сала, возможно, разбился над Ла-Маншем. Его только что купил «Кардифф» за рекордную сумму

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