Рио Фердинанд: «Я мог выпить 10 пинт пива, а потом переходил к водке. Иногда пил целыми днями»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о проблемах с алкоголизмом, которые он испытывал в период выступлений за «Вест Хэм».

«Раньше, когда я был моложе, я мог много выпить. Сколько пинт пива? Восемь, девять или даже десять [пинта – 0,56 литра – прим. Eurosport]. Затем я переходил к водке. Я мог выпить очень много, мог пить целый день, а затем проснуться и продолжить.

Если я о чем-то сожалею касательно своей карьеры, то как раз о том, что употреблял алкоголь. Пил ли я больше других футболистов? Пожалуй, да. Я был как сумасшедший. Некоторые моменты карьеры размыты в моей голове – например, те, когда я играл за «Вест Хэм».

Я пил после игр – в субботу и воскресенье. Это была другая культура, какое-то сумасшествие. В «Вест Хэме» существовала алкогольная культура. Футбол, выпивка и ночные клубы – в те времена все это шло рука об руку. И в то время я именно так и жил», – приводит слова Фердинанда The Guardian.

Фердинанд играл за «Вест Хэм» в 1995-2000 годах.

Затем Рио перешел в «Лидс», затем – в «Манчестер Юнайтед».

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