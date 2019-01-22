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Вслед за Харри Кейном «Тоттенхэм» потерял Алли – Деле выбыл из строя до марта

Вслед за Кейном «Тоттенхэм» до марта потерял Алли
Eurosport

3 ч. назад

У Маурисио Почеттино большие проблемы.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в матче против «Фулхэма» получил травму подколенного сухожилия.

Как отмечает твиттер «Тоттенхэма», англичанин вернется к тренировкам в марте. Ранее серьезную травму получил другой лидер «шпор» – Харри Кейн. Ожидается, что Харри, как и Алли, вернется к занятиям через 1,5 месяца.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Алли провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
  • На счету Кейна 22 матча в АПЛ, в которых он 14 раз забил и 4 раза ассистировал партнерам.

Златан: «Если Кейн хочет побеждать, ему нужно уйти из «Тоттенхэма»

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