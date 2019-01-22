Гаитяно-американская фитнес-модель дарит любовь защитнику «Тоттенхэма». Серж Орье – везунчик

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье женат на Хенче Фойт – девушке гаитяно-американского происхождения. Она фитнес-модель и звезда реалити-шоу, а прославилась благодаря американскому шоу WAGS Miami.

Как и любая другая модель, Хенча обожает хвастаться шикарными фотографиями себя в соцсетях. И ей дейсвительно есть что показать.

По информации Goal, перед матчем против «МЮ» Орье поколотил супругу и загремел в полицию, но в итоге его отпустили без предъявления обвинений.

У пары есть совместный ребенок – дочь, которая родилась в 2018 году.

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