В АПЛ новый тренд. Защитники превратились в клонов Пирло и шикарно пасуют

Андреа Пирло был настолько гениален, что объединил фанатов, обожающих футбол за эмоции и красоту, и самых пробитых тактических гиков. Первых итальянец подсадил на шикарную технику паса, вторых заставил раскрутить позицию реджисты, на которой блистал всю карьеру.

Поиски нового Пирло не заканчиваются, особенно когда игрок соответствует двум параметрам – бегает в опорной зоне и создает моменты за счет дальних передач. Найти сходства с Андреа в АПЛ было всегда тяжело, но в последние годы не осталось даже достойных реплик. Джеррард был реджистой на закате карьеры в «Ливерпуле», но уже стал тренером, Кэррик перешел на роль ассистента в «МЮ», а Фабрегас на днях умотал в «Монако».

Из действующих игроков очевидные сходства с гением только у Джорджиньо, Гюндогана и Матича. Но по веским причинам они не дотягивают до уровня Андреа. Джорджиньо закрывают персональной опекой соперники «Челси», Гюндоган лишь изредка появляется в опорной «Сити», а Матич обладает не таким широким спектром передач – серб хорошо находит партнеров по «МЮ» между линиями, но это все.

Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»Getty Images

Приличную альтернативу внезапно предлагают защитники. В этом есть логика, учитывая последние тактические тренды: из-за массового поклонения прессингу время на работу с мячом есть только у центрдефов. В этом сезоне они пользуются им особенно хорошо.

Самый яркий пример – Давид Луис. Из-за того, что Джорджиньо стабильно наталкивается на персональную опеку («Тоттенхэм» подсадил к нему Деле Алли, «Арсенал» – Аарона Рэмзи), за управление игрой в «Челси» вынужден отвечать бразилец. Его видение поля помогло «синим» не удариться в глубочайший кризис – голевые передачи Луиса помогли одержать две победы с конца декабря.

Особенность передач Давида в том, что он делает их за спину соперникам – благодаря богатому опыту бразилец понимает, когда защитники выключаются из эпизода и теряют позицию. Если в этот момент следует забегание партнеров, Луис просто наказывает ультраточным забросом. Отличная техника Давида удивила даже Маурицио Сарри.

«Он лучше, чем я ожидал. Даже намного лучше – и как игрок, и как человек, Я не знаю, что у него произошло с предыдущим тренером, но когда я приехал в «Челси», то понял – он подходит моему стилю игры. Он очень техничный защитник», – рассказал Сарри уже спустя полтора месяца после старта сезона.

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Важность Луиса для «Челси» олицетворяет статистика. Среди защитников Давид занимает второе место по созданным моментам, уступая только Шону Моррисону из «Кардиффа». Но тут как никогда важен контекст: если Моррисон большинство передач под удар делает после стандартов, то Луис – с игры. Они ценнее.

Еще лучше разобраться в ситуации позволяют два других показателя. Луис лидирует по длинным передачам, после которых следовал удар: у Давида их семь штук, у ближайшего преследователя – только три. Еще более явное превосходство у бразильца в передачах вразрез под удар: у защитника «Челси» таких набралось восемь, у ближайшего преследователя – всего две.

Луис скопировал главное качество Пирло. Эмерик Лапорт трансформировал его в убойную связку с партнером. Диапазон его фирменных передач отличается от забросов Луиса. Если бразилец закидывает за спину всей линии защиты, то француз – в зону между крайним защитником и центральным. Похоже, Пеп Гвардиола брал его именно для этого.

«Лапорт позволяет нам выходить из обороны в атаку быстрее, чем другие защитники. На его позиции правша тяготеет к смещению в центр, он же может сразу развивать игру по левому флангу. Это помогает при розыгрыше мяча. Правше в этой роли немного сложнее», – отмечал Пеп.

Благодаря рабочей левой ноге и соответствующей закрутке мяча Лапорт забрасывает передачи сразу на ход партнеру. Чаще всего – Лерою Сане. В какой-то степени француз даже компенсировал мини-эволюцию Давида Сильвы. В дебютном сезоне Пепа именно испанец награждал Сане передачами вперед. После того, как Давид начал больше подключаться в штрафную, эти функции Гвардиола передал Лапорту.

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Зная о сильных сторонах француза, Пеп даже распределил защитников по категориям. Если «Сити» играет с командой, которая любит единоборства в воздухе, на матч выходят более крепкие Отаменди и Компани. Если «Сити» взламывает автобус, то появляются техничные Стоунз и Лапорт.

Передачи Эмерика не всегда приводят к опасным моментам: если Луис создал уже 13 штук, то он – только семь. Объяснение простое: пасы Лапорта дают партнеру условия для еще более опасной передачи. По вовлеченности в острые атаки, которые не завершились ударом или пасом под удар игрока, француз занимает второе место в АПЛ, среди защитников – первое. Его специфика – предголевые передачи, которых у Пирло тоже было полно.

Последний тип паса предлагает Вирджил Ван Дейк. Защитник «Ливерпуля» специализируется на диагональных передачах. Голландец хуже Луиса забрасывает за спину, реже Лапорта отдает в коридор, зато разбивает компактность соперника переводами с фланга на фланг.

Как правило, у Ван Дейка два адресата: слева – Робертсон, справа – Александер-Арнольд. Они чрезвычайно важны для «Ливерпуля», добавляя атаке ширины. Это переносится на индивидуальную статистику: Робертсон второй в команде по созданным моментам, Трент – четвертый. Платформу для такого размаха им создает именно Ван Дейк.

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Матч с «Арсеналом». Соперник не замечает рывок Робертсона, Ван Дейк награждает его переводомEurosport

Диагонали и обычные переводы на фланг сопровождаются риском – чтобы мяч дошел до партнера, необходимо оптимальное сочетание скорости, вращения и направления мяча. У Вирджила получается найти баланс – 70% таких передач оказываются точны.

Скилл голландца выгоден Салаху и Мане. Благодаря Вирджилу они не ограничивают себя фланговой игрой (там уже ловят мячи фулбеки) и дриблингом – могут сразу подключиться в штрафную и использовать инструкции Клоппа. Два года назад Гвардиола говорил, что ни один тренер мира не атакует штрафную таким количеством игроков, как Юрген. При помощи Ван Дейка нападающие забивают еще больше, потому что чаще тусуются в опасных зонах.

Разумеется, никто из тройки не соответствуют масштабу Пирло – помимо передач, Андреа шикарно управлял темпом игры. Но даже часть навыков итальянца приносит громадную пользу клубам, в которых играют защитники. Луис напрямую влияет на результаты «Челси», Лапорт не дает атакам «Сити» превратиться в тики-таку, а Ван Дейк стоит за индивидуальным прогрессом партнеров по «Ливерпулю».

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