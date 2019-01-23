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«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы
Eurosport

2 ч. назад

Новые подробности даже страшно читать.

Поисково-спасательная операция самолета с форвардом «Кардиффа» Эмилиано Салой получила первые результаты, но вряд ли они обнадежат родственников аргентинца.

Обломки найдены

Группа, занимающаяся поисками самолета обнаружила обломки, похожие на летательный аппарат.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», – сказал глава поисковой операции Джон Фитцджеральд RMC.

Последние сообщения Салы

Появились также и последние аудиосообщения, которые Сала отправлял близким. «Привет, парни, как дела? Бро, я без сил. Сделал все дела в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой.

Как вы, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», – цитирует сообщения Ole.

Слова Марадоны

Продолжает поступать и реакция из футбольного мира. Аргентинская легенда Диего Марадона прокомментировал произошедшее: «Надеюсь, самолет просто прилетел не в тот аэропорт, и мы найдем всех, кто находился на борту, живыми. Это ужасно. Когда происходят подобные ситуации, я думаю обо всех перелетах в своей жизни».

  • Сала заключил контракт с «Кардиффом» и вернулся в Нант, чтобы утрясти формальности перед переездом. Самолет пропал с радаров над проливом между Англией и Францией.
  • Валлийский клуб заплатил за него рекордные для себя 20 миллионов евро.

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