«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

Поисково-спасательная операция самолета с форвардом «Кардиффа» Эмилиано Салой получила первые результаты, но вряд ли они обнадежат родственников аргентинца.

Обломки найдены

Группа, занимающаяся поисками самолета обнаружила обломки, похожие на летательный аппарат.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла», – сказал глава поисковой операции Джон Фитцджеральд RMC.

Последние сообщения Салы

Появились также и последние аудиосообщения, которые Сала отправлял близким. «Привет, парни, как дела? Бро, я без сил. Сделал все дела в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой.

Как вы, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно», – цитирует сообщения Ole.

Слова Марадоны

Продолжает поступать и реакция из футбольного мира. Аргентинская легенда Диего Марадона прокомментировал произошедшее: «Надеюсь, самолет просто прилетел не в тот аэропорт, и мы найдем всех, кто находился на борту, живыми. Это ужасно. Когда происходят подобные ситуации, я думаю обо всех перелетах в своей жизни».

Сала заключил контракт с «Кардиффом» и вернулся в Нант, чтобы утрясти формальности перед переездом. Самолет пропал с радаров над проливом между Англией и Францией.

Валлийский клуб заплатил за него рекордные для себя 20 миллионов евро.

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