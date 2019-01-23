«2019 год: время жить в реальности». Салах оставил загадочную запись и удалил твиттер с инстаграмом

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах удалил профили в социальных сетях.

Вечером 22 января он оставил запись в твиттере: «Решение 2019-го: время контактировать в реальности». После чего снес аккаунты в твиттере и инстаграме. Скорее всего, Салах просто решил уделять интернету меньше времени, хотя некоторые усмотрели в этом жесте продолжение спора с египетской федерацией об имиджевых правах, сообщает Mirror.

Салах забил 16 мячей и сделал 8 ассистов в 23 играх АПЛ-2018/19.

Он возглавляет снайперсую гонку английского чемпионата.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме