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«Перестань водить, как ***** [чудак]». Погба нашел на Rolls Royce штрафной талон и гневную записку

«Перестань водить, как ***** [чудак]». Погба нашел на Rolls Royce штрафной талон и гневную записку
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Кому-то очень не нравится его стиль вождения.

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба оштрафовали за слишком долгую парковку.

Француз оставил Rolls Royce на парковке у вокзала в Манчестере и отправился в Лондон, сообщает Manchester Evening News. Позже он обнаружил талон со штрафом и прикрепленную к лобовому стеклу автомобиля записку: «Перестань водить как ***** [чудак]».

  • Стоимость Rolls Royce Погба – около 250 тысяч фунтов.
  • После увольнения Жозе Моуринью Поль в шести матчах забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.
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