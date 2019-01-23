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Самолет Салы по-прежнему не найден. Решение о возобновлении поисков примут позже

Самолет Салы по-прежнему не найден. Решение о возобновлении поисков примут позже
Eurosport

12 ч. назад

Шансы на спасение практически отсутствуют.

Полиция острова Гернси продолжает публиковать информацию о поиске самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой, который пропал без вести в понедельник, 21 января.

Согласно апдейту, сделанному в 11:30 утра по французскому времени, поисками джета, перевозившего Салу, занимаются 3 самолета и один вертолет. На момент 11:30 утра следов самолета не было обнаружено.

То же самое касается и апдейта, сделанного полицией Гернси в 14:30 по французскому времени. Спустя несколько часов поисков джета, где находились Сала и пилот, по-прежнему не было обнаружено. Решение о возобновлении поисков будет принято вечером 23 января.

  • Сала – самый дорогой новичок в истории «Кардиффа». Валлийский клуб заплатил за аргентинца 17 млн евро.
  • Глава поисковой группы Джон Фицджеральд считает, что шансов найти Салу и пилота живыми практически нет.

Самолет с самым дорогим новичком «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем. Что известно о возможной трагедии

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