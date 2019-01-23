Getty Images

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри: «Эден Азар – не лидер, он индивидуалист»

Сарри: «Азар – не лидер, он индивидуалист»
Eurosport

9 ч. назад

Бельгийцу вряд ли понравятся такие слова.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал характеристику бельгийскому плеймейкеру Эдену Азару.

«Азар – больше индивидуалист, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он великолепный игрок. Он может выиграть матч за пару минут, иногда – вообще за минуту.

Эден – один из лучших игроков в мире, но на данный момент он не является лидером команды», – приводит слова Сарри Goal.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Азар провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.
  • «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Азар: «Я разочаровывал всех: Конте, Моуринью, Сарри. Разочарую и следующего тренера»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Элегантный перформанс Тарасовой и Морозова в короткой программе

05:38
Популярные видео
Константинова смазала тройной тулуп в короткой программе и расплакалась
 705 просмотров8 ч
Яркие кружева на льду от Самодуровой, которая обошла всех в короткой программе, кроме Загитовой
1 924 просмотров9 ч