Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри: «Эден Азар – не лидер, он индивидуалист»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал характеристику бельгийскому плеймейкеру Эдену Азару.

«Азар – больше индивидуалист, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он великолепный игрок. Он может выиграть матч за пару минут, иногда – вообще за минуту.

Эден – один из лучших игроков в мире, но на данный момент он не является лидером команды», – приводит слова Сарри Goal.

В чемпионате Англии-2018/19 Азар провел 22 матча, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Азар: «Я разочаровывал всех: Конте, Моуринью, Сарри. Разочарую и следующего тренера»

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