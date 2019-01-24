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«Шансы на спасение практически равны нулю». Полиция прекратила поиски Эмилиано Салы
Новые подробности даже страшно читать.
Полиция Гернси объявила о прекращении поисков пропавшего самолета, на котором находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
«По итогам 24 часов поисковых операций, принимая во внимания всю имеющуюся у нас информацию, мы прекращаем поиск. Шансы на спасение пропавших практически равны нулю», – говорится в заявлении.
- Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 20 млн евро 20 января.
- На следующий день футболист пропал на частном самолете вблизи Нормандских островов. В тот день Эмилиано возвращался в Нант для улаживания формальностей.
- Перед исчезновением Сала оставил сообщение в WhatsApp: «Как вы, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно».
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