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«Шансы на спасение практически равны нулю». Полиция прекратила поиски Эмилиано Салы

«Шансы на спасение практически равны нулю». Полиция прекратила поиски Салы
Eurosport

6 ч. назад

Новые подробности даже страшно читать.

Полиция Гернси объявила о прекращении поисков пропавшего самолета, на котором находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

«По итогам 24 часов поисковых операций, принимая во внимания всю имеющуюся у нас информацию, мы прекращаем поиск. Шансы на спасение пропавших практически равны нулю», – говорится в заявлении.

  • Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 20 млн евро 20 января.
  • На следующий день футболист пропал на частном самолете вблизи Нормандских островов. В тот день Эмилиано возвращался в Нант для улаживания формальностей.
  • Перед исчезновением Сала оставил сообщение в WhatsApp: «Как вы, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно».

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

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