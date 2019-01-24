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Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память об игроке «Кардиффа» Эмилиано Сале

Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сале
Eurosport

1 час назад

Ужасный момент для английской лиги.

Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о форварде «Кардиффа» Эмилиано Сале.

«Премьер-лига с глубоким прискорбием узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота Дэвида Айбботсона. Наши мысли с ними и с их близкими. Мы продолжим поддерживать «Кардифф» в этот тяжелый момент.

В знак уважения, на матчах следующего тура будет объявлена минута молчания», – сообщает твиттер-аккаунт АПЛ.

  • Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 20 млн евро 20 января.
  • На следующий день футболист пропал на частном самолете вблизи Нормандских островов. В тот день Эмилиано возвращался в Нант для улаживания формальностей.

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