«Думал, он хотя бы позвонит перед уходом». Сарри простил предательство Игуаина ради «Челси»

23 января в Лондоне было сложно найти человека, счастливее Маурицио Сарри. Итальянец ввязался в утомительную войну с Мариной Грановской и все-таки выпросил нападающего.

«Гонсало – один из лучших форвардов в моей карьере. Надеюсь, он скоро начнет забивать. Знаю про его последние трудности, но верю, что он наберет форму», – сиял Сарри.

Его радость легко разделить – в «Челси» наконец появился бомбардир. Дотошный в деталях итальянец никак не мог вкрутить в свою модель Морату и Жиру: страйкеры провели на двоих 34 матча в АПЛ, но огорчили соперников жалких 6 раз. С такими данными даже гениальный Азар не втащит команду в зону Лиги чемпионов.

«Челси» – идеальный и единственный вариант для Игуаина, чтобы реанимировать карьеру. В Турине его оскорбляли толстяком, а потом вышвырнули после покупки Роналду. В «Милане» Пипита не выделялся даже на фоне других зомби Гаттузо. Для гранда 31-летний аргентинец уже староват, команды попроще не дадут ему больше «россонери». Если бы не взаимная любовь с Сарри, то о крутом Игуаине забыли бы навсегда.

Положительных отношений могло и не быть – Гонсало едва не испортил все в 2016-м. Аргентинец покорил Неаполь и максимально приблизился к Марадоне в значимости для клуба. Болельщики обожали еще не пухлого форварда, а Сарри уничтожил все его комплексы, захваченные из «Реала». В сезоне-2015/16 Игуаин настрелял 36 мячей и на 17 банок опередил ближайшего преследователя Дибалу.

Благодаря тандему Сарри и Пипиты «Наполи» превратился в реальную угрозу туринским королям. Срубив отличный кэш на продаже Погба, «Ювентус» выкупил Гонсало и убил двух зайцев: заполучил крутого нападающего, уже приспособленного к Серии А, и ослабил прямого конкурента. Экономные «бьянконери» трясли настолько нетипичным для себя кошельком, что в сделку не верилось до последней минуты.

Когда бомба взорвалась, Неаполь утонул в трауре. Город потерял кумира, команда – лучшего игрока. Фанаты устраивали устрашающие акции, смывали джерси с девятым номером в унитаз, желали аргентинцу смерти. Аналогичное настроение подхватил и Сарри: коуч не верил, что у него отобрали лучшее оружие в момент, когда он так близко подобрался к врагу.

Маурицио Сарри и Гонсало ИгуаинLaPresse

«Мне тяжело говорить об Игуаине после того, как я увидел его в майке «Ювентуса». Я зол! Рассчитывал, что он хотя бы позвонит перед тем, как пройти медобследование. С одноклубниками он тоже, насколько я знаю, не прощался», – обиделся Маурицио.

Любовь умерла, а Игуаин променял город, где его боготворили, на сложный Турин, который цинично расстался с ним всего через два года. Первым спасти Пипиту из туринского плена внезапно бросился его любимый тренер. Сарри попросил у новых боссов Игуаина, но ему указали на Жиру с Моратой – пока мужчины спорили, «Милан» увел аргентинца.

«Я безмерно уважаю Сарри. Но он единственный, кто хотел видеть меня в «Челси». Поэтому я в «Милане» – тут меня хотели абсолютно все», – отчеканил аргентинец в красно-черном джерси.

Казалось, мужчин не помирить никогда, но сейчас они снова вместе. Первый шаг к примирению состоялся в 2018-м, когда журналисты напомнили Сарри о предательстве Пипиты.

«Игуаин не предатель и никого не предавал. Его проблема была связана исключительно с президентом», – неубедительно парировал Сарри.

Тогда Маурицио уже думал, как переманить Игуаина в Лондон, и попытался сгладить углы. Но его слова разбиваются о факты.

Во-первых, Сарри сам покинул «Наполи» со скандалом, обиделся на президента и с удовольствием свалил уход Игуаина на Де Лаурентиса.

Во-вторых, босс «Наполи», конечно, чокнутый, но последовательный: он до последнего отказывался от переговоров по страйкеру и вынудил «Ювентус» расчехлить клаусулу. Турин провалил встречи с Аурелио и приготовил отступные, тогда важнейшим фактором стало именно желание футболиста.

В-третьих, Сарри забыл про свои же слова после ухода Игуаина. «Трансфер в «Ювентус» – только его решение. Предложение «Наполи» не уступало тому, что предлагали в Турине», – ляпнул Сарри в 2016-м.

Теперь о предательстве Пипиты никто не вспоминает, а Маурицио новыми интервью закопал обиду на форварда. Ради успеха нового клуба Сарри перевел стрелки на другого и восторженно принял парня, который даже с ним не попрощался.

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